«Тоттенхэм» в основное время не сумел обыграть «Тамворт» из 5-го по силе английского дивизиона

«Тоттенхэм» в основное время сыграл вничью с «Тамвортом» в 1/32 финала Кубка Англии — 0:0.

«Тамворт» выступает в национальной лиге — пятом по силе английском дивизионе.

Команды играют дополнительное время. Если победитель не определится по по итогам двух экстра-таймов, в матче состоится серия пенальти.