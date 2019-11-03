«Тоттенхэм» в меньшинстве не удержал победу над «Эвертоном», Гомеш получил ужасную травму

«Тоттенхэм» в гостях сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии. На 63-й минуте встречи забил хавбек «шпор» Деле Алли. В компенсированное время отличился нападающий «ирисок» Дженк Тосун.

На 79-й минуте матча нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин получил прямую красную карточку за грубую игру против полузащитника «ирисок» Андре Гомеша. Голеностоп 26-летнего португальца вывернулся в неестественное положение.

«Тоттенхэм» с 13 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» — 11 баллов и 17-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

11-й тур

«Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:1 (0:0)

Голы: Алли, 63 (0:1). Дженк, 90+7 (1:1).

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Сидибе, Мина, Холгейт, Делф, Андре Гомеш (Сигурдссон, 84), Т.Дэйвис (Калверт-Льюин, 83), Уолкотт (Дженк, 68), Ивоби, Ришарлисон.

«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Алдервейрелд, Орье (Фойт, 88), Б.Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Эриксен (Сессеньон, 90+12), Алли, Ндомбеле (Ло Сельсо, 73), Сон Хын Мин, Лукас Моура.

Предупреждения: Уолкотт, 30. Эриксен, 31. Ндомбеле, 65.

Удаление: Сон Хын Мин, 79.

Судья: Аткинсон (Англия).

3 ноября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

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