«Тоттенхэм» в меньшинстве не удержал победу над «Эвертоном», Гомеш получил ужасную травму
«Тоттенхэм» в гостях сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии. На 63-й минуте встречи забил хавбек «шпор» Деле Алли. В компенсированное время отличился нападающий «ирисок» Дженк Тосун.
На 79-й минуте матча нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин получил прямую красную карточку за грубую игру против полузащитника «ирисок» Андре Гомеша. Голеностоп 26-летнего португальца вывернулся в неестественное положение.
«Тоттенхэм» с 13 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» — 11 баллов и 17-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
11-й тур
«Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:1 (0:0)
Голы: Алли, 63 (0:1). Дженк, 90+7 (1:1).
«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Сидибе, Мина, Холгейт, Делф, Андре Гомеш (Сигурдссон, 84), Т.Дэйвис (Калверт-Льюин, 83), Уолкотт (Дженк, 68), Ивоби, Ришарлисон.
«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Алдервейрелд, Орье (Фойт, 88), Б.Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Эриксен (Сессеньон, 90+12), Алли, Ндомбеле (Ло Сельсо, 73), Сон Хын Мин, Лукас Моура.
Предупреждения: Уолкотт, 30. Эриксен, 31. Ндомбеле, 65.
Удаление: Сон Хын Мин, 79.
Судья: Аткинсон (Англия).
3 ноября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
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