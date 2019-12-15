«Тоттенхэм» в компенсированное время вырвал победу в матче с «Вулверхэмптоном»

«Вулверхэмптон» дома проиграл «Тоттенхэму» (1:2) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

На 8-й минуте встречи счет открыл форвард «шпор» Лукас Моура, спустя 59 минут восстановил баланс нападающий «волков» Адама Траоре. На первой компенсированной минуте игры окончательный счет установил защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген.

Команда Жозе Моуринью с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вулверхэмптон» — 24 балла и 8-я строчка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

17-й тур

«Вулверхэмптон Уондерерс» — «Тоттенхэм Хотспур» — 1:2 (0:1)

Голы: Лукас Моура, 8 (0:1). Траоре, 67 (1:1). Фертонген, 90+1 (1:2).

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес, Траоре, Жота.

«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд, Орье, Санчес, Сиссоко, Дайер, Алли (Фойт, 90+2), Сон Хын Мин (Уинкс, 90+2), Лукас Моура (Эриксен, 89), Кейн.

Предупреждения: Жоау Моутинью, 60. Санчес, 64. Хонни Кастро, 65.Алдервейрелд, 69. Саисс, 75. Дайер, 77. Кейн, 83. Дендонкер, 89.

Cудья: Аттуэлл (Англия).

15 декабря. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».

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