«Тоттенхэм» усилится летом игроками с рынка свободных агентов, если команда не попадет в ЛЧ

«Тоттенхэм» планирует найти усиление для команды в летнее трансферное окно на рынке свободных агентов, сообщает Daily Express.

По информации источника, владелец клуба Дэниэл Леви не намерен осуществлять серьезные затраты в случае, если «шпоры» не попадут в Лигу чемпионов по итогам сезона-2019/20, в связи с чем лондонцы будут искать усиление среди игроков, у которых нет контрактов с другими клубами. Сообщается, что в список интересов «Тоттенхэма» входят следующие футболисты, чьи контракты заканчиваются летом 2020 года или уже истекли: Оливье Жиру, Дрис Мертенс, Тома Менье и Дэниэл Старридж.

После 29 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. АПЛ приостановлена как минимум до 30 апреля в связи с пандемией коронавируса.