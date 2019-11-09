«Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

В 12-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» потерял очки в матче с «Шеффилд Юнайтед». Встреча закончилась вничью со счетом 1:1.

Лондонский клуб не может одержать победу на протяжении пяти матчей.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

12-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1 (0:0)

Голы: Сон Хын Мин, 58 (1:0). Болдок, 78 (1:1).

«Тоттенхэм Хотспур»: Гассанига, Орье (Лукас Моура, 86), Дэйвис, Санчес, Сиссоко, Дайер, Алли (Фойт, 72), Ло Сельсо, Ндомбеле (Уинкс, 46), Сон Хын Мин, Кейн.

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем, Макголдрик (Фримен, 90+5), Муссе (Робинсон, 87).

Предупреждения: Дайер, 2. Норвуд, 18. Фойт, 80. Бэшем, 90+1.

Судья: Скотт (Англия).

9 ноября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

«Саутгемптон» — «Эвертон» — 1:2 (0:1)

Голы: Дэйвис, 4 (0:1). Ингс, 50 (1:1). Ришарлисон, 75 (1:2).

«Саутгемптон»: Маккарти, Седрик Суариш (Буфаль, 46), Вестергор, Стивенс, Беднарек, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Обафеми, 90+1), Редмонд (Адамс, 81), Ингс, Дженепо.

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Сидибе, Мина, Холгейт, Шнейдерлен, Сигурдссон, Дэйвис, Уолкотт (Ивоби, 74), Дженк (Калверт-Льюин, 74), Ришарлисон (Кин, 89).

Предупреждения: Сидибе, 65. Буфаль, 88.

Судья: Тирни (Англия).

9 ноября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

«Бернли» — «Вест Хэм Юнайтед» — 3:0 (2:0)

Голы: Барнс, 11 (1:0). Вуд, 44 (2:0). Роберто, 54 — в свои ворота (3:0).

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Вуд (Брэйди, 90+4), Барнс (Родригес, 81), Макнейл.

«Вест Хэм Юнайтед»: Роберто, Фредерикс, Крессуэлл, Бальбуэна, Диоп, Нобл (Ярмоленко, 20), Пабло Форнальс (Айети, 64), Райс, Снодграсс, Алле, Фелипе Андерсон (Лансини, 56).

Предупреждения: Ми, 45+3. Фредерикс, 69. Уэствуд, 88.

Судья: Френд (Англия).

9 ноября. Бернли. Стадион «Терф Мур».

«Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут» — 2:1 (1:1)

Голы: Х.Уилсон, 14 (0:1). Йедлин, 42 (1:1). Кларк, 52 (2:1).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Фернандес, Виллемс, Ласкеллес (Дамметт, 20), Йедлин, Шелви, Хэйден, Альмирон, Сен-Максимен (Атсу, 90), Жоэлинтон (Кэрролл, 83).

«Борнмут»: Рамсдейл, Смит (Данджума, 78), Аке, С.Кук, Рико (Фрэнсис, 66), Л.Кук, Биллинг, Кинг, Х.Уилсон (Соланке, 66), Фрэйзер, К.Уилсон.

Предупреждения: Хэйден, 37. Фернандес, 75.

Судья: Аткинсон (Англия).

9 ноября. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр