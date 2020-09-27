«Тоттенхэм» упустил победу над «Ньюкаслом», пропустив на 97-й минуте

«Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Ньюкаслом» (1:1) в матче третьего тура чемпионата Англии.

На 25-й минуте встречи забил форвард «шпор» Лукас Моура. На 7-й добавленной минуте игры гости получили право на 11-метровый удар. Форвард Каллум Уилсон реализовал пенальти.

Команда Жозе Моуринью с 4 очками занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» — 9-я строчка и 4 балла.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

3-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1 (1:0)

Голы: Лукас Моура, 25 (1:0). Уилсон, 90+7 — с пенальти (1:1).

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Доэрти, Дэйвис, Санчес, Хейбьерг, Уинкс, Дайер, Ло Сельсо (Ндомбеле, 77), Сон Хын Мин (Бергвайн, 46), Лукас Моура (Ламела, 79), Кейн.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Фернандес, Ритчи (Льюис, 69), Манкильо, Ласкеллес, Шелви, Хендрик (Мерфи, 74), Хэйден, Альмирон (Кэрролл, 77), Уилсон, Жоэлинтон.

Предупреждения: Шелви, 44. Жоэлинтон, 53. Льюис, 82. Хэйден, 90. Уинкс, 90+6.

Судья: Бэнкес (Англия).

27 сентября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».