«Тоттенхэм» тренируется по видеосвязи

«Тоттенхэм» провел тренировку по видеосвязи под руководством тренера по физподготовке. Во время упражнений главный тренер Жозе Моуринью? тренировался на велотренажере.

#thfc Spurs squad training remotely with Jose Mourinho and fitness coaches today. pic.twitter.com/EIg1MvgrIW — Dan Kilpatrick (@Dan_KP) April 1, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется