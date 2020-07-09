«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Борнмутом», который не выигрывает 9 матчей подряд

«Тоттенхэм» в матче 34-го тура чемпионата Англии в гостях сыграл вничью с «Борнмутом» со счетом 0:0.

На 90-й минуте встречи хозяева смогли забить, однако арбитр при помощи ВАР определил игру рукой и отменил гол. На 63-й минуте полузащитник Адам Смит получил тяжелую травму и был унесен на носилках.

«Борнмут» не побеждает 9 матчей подряд — последний раз команда обыграла «Астон Виллу» (2:1) 1 февраля.

После этой встречи «Тоттенхэм» с 49 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Борнмут» с 28 очками- на 18-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

34-й тур

«Борнмут» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:0

«Борнмут»: Рамсдейл, Смит (Стэйси, 63), Аке, Рико, Келли, Гослинг, Лерма, Брукс (Х.Уилсон, 66), Станислас, Кинг, К.Уилсон.

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Орье (Фернандеш, 90+2), Дэйвис, Сиссоко (Лукас Моура, 75), Уинкс, Ло Сельсо (Ндомбеле, 46), Ламела, Кейн, Бергвайн (Сон Хын Мин, 46).

Предупреждения: Сиссоко, 31. Лерма, 31. Ндомбеле, 87. Гослинг, 87. Х.Уилсон, 90+5.

Судья: Тирни (Англия).

9 июля. Борнмут. Стадион «Дин Корт».