«Тоттенхэм» согласовал со «Спортингом» трансфер защитника Порро

«Тоттенхэм» согласовал со «Спортингом» трансфер защитника Педро Порро, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Клубы должны закрыть сделку в ближайшие 24 часа. В ближайшее время Порро попрощается с одноклубниками, после чего вылетит в Лондон.

Сообщалось, что «Тоттенхэм» готов заплатить «Спортингу» 37 миллионов евро за 23-летнего испанца.

В сезоне-2022/23 Порро забил 3 гола и сделал 11 результативных передач в 24 матчах за «Спортинг» во всех турнирах.