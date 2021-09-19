«Тоттенхэм» собирается продлить контракт с полузащитником Скиппом
«Тоттенхэм» намерен продлить контракт с полузащитником Оливером Скиппом, сообщает The Sun.
По информации источника, «шпоры» хотят вознаградить 21-летнего англичанина долгосрочной сделкой за успешную игру на старте сезона-2021/22.
В нынешнем сезоне Скипп провел 5 матчей за «Тоттенхэм» и не отличился результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.thesun.ie/sport/football/english-premier-league/7620757/tottenham-oliver-skipp-wage-rise/
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