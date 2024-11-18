«Тоттенхэм» сменил эмблему клуба

«Тоттенхэм» на своем официальном сайте представил новую эмблему клуба.

Нынешний логотип «шпор» представляет собой четкое изображение петуха, стоящего на футбольном мяче. На новой эмблеме отсутствует надпись «Тоттенхэм Хотспур», что придает ей более упрощенный вид.

«Теперь петух выглядит еще более гордо, чем когда-либо, он дополнен версией силуэта, которая позволяет более игриво выразить бренд», — говорится в сообщении клуба.

После 11 туров «Тоттенхэм» с 16 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.