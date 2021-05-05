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«Тоттенхэм» сэкономит около 13 миллионов фунтов благодаря тому, что Моуринью возглавил «Рому»

11:46
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«Тоттенхэм» сэкономит около 13 миллионов фунтов благодаря тому, что бывший главный тренер «шпор» Жозе Моуринью согласился возглавить «Рому», сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонский клуб должен был платить португальскому специалисту зарплату на протяжении 18 месяцев после увольнения, общая сумма компенсации составляет 16 миллионов фунтов. Назначение Моуринью в «Рому» означает, что тренер пожертвовал компенсацией сроком более чем в год, сумма которой оценивается в 13 миллионов фунтов. Сообщается, что Моуринью будет получать выплаты от «шпор» в течение трех месяцев.

Моуринью был уволен из «Тоттенхэма» 19 апреля. 4 мая стало известно, что он возглавит «Рому» с начала сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://www.telegraph.co.uk/football/2021/05/04/jose-mourinho-named-new-roma-manager-next-season/

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