«Тоттенхэм» сделал выговор Моуринью за тренировку в парке в условиях пандемии коронавируса

Руководство «Тоттенхэма»? сделало выговор главному тренеру команды Жозе Моуринью за нарушение правил карантина в условиях пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.

Ранее стало известно, что португальский специалист провел тренировку в одном из парков вместе с полузащитником «шпор» Танги Ндомбеле. В том же парке находились другие футболисты «Тоттенхэма», Райан Сессеньон и Давинсон Санчес, занимавшиеся отдельно.

— Мы напомнили всем нашим футболистам, что они должны соблюдать дистанцию во время уличных занятий, — цитирует The Telegraph представителя «Тоттенхэма».

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.