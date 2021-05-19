Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Тоттенхэм» сделал предложение по защитнику менхенгладбахской «Боруссии» Гинтеру

08:58
Теги:

«Тоттенхэм» сделал предложение по защитнику менхенгладбахской «Боруссии» Маттиасу Гинтеру, сообщает Bild.

По информации источника, помимо «шпор» на 27-летнего немца претендуют «Ливерпуль» и «Интер». Сообщается, что футболист примет окончательное решение по поводу будущего клуба после чемпионата Европы. «Боруссия» готова продать игрока, поскольку клуб испытывает финансовые проблемы на фоне пандемии коронавируса.

В сезоне-2020/21 Гинтер провел 45 матчей за «Боруссию», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/vertrags-poker-mit-gladbach-darum-entscheidet-ginter-erst-nach-der-em-76423448.bild.html

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Мельдониевый ужас может снова повториться. России нужно играть на опережение
С трупа в больнице сняли обручальные кольца на миллион рублей
Грузовик насмерть задавил солдата-срочника в подмосковном Алабино — видео
Эксперт рассказал о последствиях отказа Украины от электроэнергии РФ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд