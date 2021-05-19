«Тоттенхэм» сделал предложение по защитнику менхенгладбахской «Боруссии» Гинтеру
«Тоттенхэм» сделал предложение по защитнику менхенгладбахской «Боруссии» Маттиасу Гинтеру, сообщает Bild.
По информации источника, помимо «шпор» на 27-летнего немца претендуют «Ливерпуль» и «Интер». Сообщается, что футболист примет окончательное решение по поводу будущего клуба после чемпионата Европы. «Боруссия» готова продать игрока, поскольку клуб испытывает финансовые проблемы на фоне пандемии коронавируса.
В сезоне-2020/21 Гинтер провел 45 матчей за «Боруссию», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/vertrags-poker-mit-gladbach-darum-entscheidet-ginter-erst-nach-der-em-76423448.bild.html
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