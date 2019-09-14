«Тоттенхэм» разгромил «Кристал Пэлас»
В матче 5-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» принимал «Кристал Пэлас». Хозяева одержали крупную победу со счетом 4:0.
Лондонцы одержали вторую победу в сезоне и набрал 8 очков.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
5-й тур
«Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас» — 4:0 (4:0)
Голы: Сон Хын Мин, 10 (1:0). ван Анхолт, 21 — в свои ворота (2:0). Сон Хын Мин, 23 (3:0). Ламела, 42 (4:0).
«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Роуз (Дэйвис, 76), Орье, Сиссоко, Эриксен, Уинкс (Ндомбеле, 67), Сон Хын Мин, Ламела, Кейн (Лукас Моура, 85).
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Сако, ван Анхолт, Уорд, Куяте (Маккарти, 76), Шлупп, Миливоевич, Таунсенд (Камараса, 85), Айю (Бентеке, 71), Заа.
Предупреждения: Уинкс, 45+2. Роуз, 50. Фертонген, 53. Эриксен, 60. Айю, 61. Уорд, 89. Миливоевич, 90+1.
Судья: Поусон (Англия).
14 сентября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
«Брайтон & Хоув» — «Бернли» — 1:1 (0:0)
Голы: Мопей, 51 (1:0). Хендрик, 90+1 (1:1).
«Брайтон & Хоув»: Райан, Даффи, Данк, Берн, Уэбстер, Гросс, Преппер, Стивенс, Марч (Бонг, 90), Маррей, Мопей (Конноли, 84. Муй, 18).
«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Корк (Выдра, 78), Уэствуд, Леннон (Хендрик, 59), Вуд (Родригес, 66), Барнс, Макнейл.
Предупреждения: Леннон, 27. Уэствуд, 83.
Судья: Оливер (Англия).
14 сентября. Брайтон. Стадион «Фалмер Стэдиум».
«Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон» — 0:1 (0:0)
Гол: Дженепо, 66.
«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем (Робинсон, 84), Э.Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Ландстрем (Муссе, 72), Макголдрик, Макберни (Шарп, 66).
«Саутгемптон»: Ганн, Седрик Суариш, Вестергор, Йосида, Беднарек, Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Буфаль (Армстронг, 85), Адамс (Лонг, 90+2), Дженепо (Ингс, 74).
Предупреждения: Вестергор, 51. Флек, 65.
Удаление: Шарп, 85.
Судья: Мэйсон (Англия).
14 сентября. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/