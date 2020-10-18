«Тоттенхэм» растерял преимущество в три мяча в матче с «Вест Хэмом»

«Тоттенхэм» не смог победить «Вест Хэм» в матче 5-го тура АПЛ. Встреча закончилась со счетом 3:3.

Стоит отметить, что к 80-й минуте «шпоры» вели со счетом 3:0. Дубль оформил нападающий Харри Кейн. Но потом «Тоттенхэм» растерял все преимущество.

В этом матче первую игру после возвращения в лондонский клуб провел нападающий Гарет Бэйл, который вышел на поле на замену во втором тайме.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

5-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед» — 3:3 (3:0)

Голы: Сон Хын Мин, 1 (1:0). Кейн, 8 (2:0). Кейн, 16 (3:0). Бальбуэна, 82 (3:1). Санчес, 85 — в свои ворота (3:2). Лансини, 90+4 (3:3).

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье, Санчес, Регилон, Сиссоко, Хейбьерг, Ндомбеле (Уинкс, 73), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 80), Кейн, Бергвайн (Бэйл, 72).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Масуаку (Снодграсс, 90), Цоуфал, Крессуэлл, Бальбуэна, Пабло Форнальс (Лансини, 77), Соучек, Райс, Антонио (Ярмоленко, 77), Боуэн.

Предупреждения: Антонио, 20. Огбонна, 72. Соучек, 77. Масуаку, 89. Лансини, 90+5.

Судья: Тирни (Англия).

18 октября. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».