«Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения полузащитника сборной Англии Эзе
«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Кристал Пэлас» и сборной Англии Эберечи Эзе, сообщает GiveMeSport.
По данным источника, «шпоры» рассматривают возможность приобретения 26-летнего игрока этим летом. Сам Эзе не против покинуть «Кристал Пэлас» и присоединиться к «Тоттенхэму».
На Евро-2024 полузащитник сыграл за сборную Англии 3 матча и не отметился результативными действиями. Англичане вышли в полуфинал турнира и сыграют с Нидерландами.
В сезоне-2023/24 Эзе провел за «Кристал Пэлас» 31 игру, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
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|Арсенал
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3
|Ливерпуль
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|0-0
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4
|Астон Вилла
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5
|Тоттенхэм
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|0-0
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6
|Челси
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7
|Ньюкасл
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8
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9
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10
|Кр. Пэлас
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|0-0
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11
|Брайтон
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|0
|0-0
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12
|Борнмут
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|0-0
|0
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13
|Фулхэм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
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|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
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|18.08
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|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
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