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Сегодня, 07:56

«Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения полузащитника сборной Англии Эзе

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Кристал Пэлас» и сборной Англии Эберечи Эзе, сообщает GiveMeSport.

По данным источника, «шпоры» рассматривают возможность приобретения 26-летнего игрока этим летом. Сам Эзе не против покинуть «Кристал Пэлас» и присоединиться к «Тоттенхэму».

На Евро-2024 полузащитник сыграл за сборную Англии 3 матча и не отметился результативными действиями. Англичане вышли в полуфинал турнира и сыграют с Нидерландами.

В сезоне-2023/24 Эзе провел за «Кристал Пэлас» 31 игру, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Футбол
Сборная Англии по футболу
ФК Кристал Пэлас
ФК Тоттенхэм Хотспур
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