Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

12 августа, 14:43

«Тоттенхэм» рассчитывает опередить «Арсенал» в борьбе за Эзе

Алина Савинова

«Тоттенхэм» начал переговоры с «Кристал Пэлас» по трансферу полузащитника Эзе, сообщает The Guardian.

По информации источника, «шпоры» надеются опередить «Арсенал», которому для подписания 27-летнего футболиста необходимо продать ряд игроков атаки.

В контракте Эзе с «Кристал Пэлас» прописаны отступные на сумму 68 миллионов фунтов стерлингов, однако их действие прекратится уже 15 августа. При этом считается, что в случае ухода из «Кристал Пэлас» Эзе, скорее всего, предпочтет продолжить карьеру в «Арсенале».

27-летний Эзе выступает за «орлов» с 2020 года. В сезоне-2024/25 он провел за команду 43 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
ФК Тоттенхэм Хотспур
Эбере Эзе
Читайте также
СМИ сообщили о повторном повреждении в Польше железной дороги до Украины
В Кремле выразили надежду на проведение саммита между РФ и США
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
Холанд покупал 70 бургеров и заставил извиняться самого Гаттузо. Сборная Норвегии впервые за 28 лет едет на ЧМ
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Строгий-но-справедливый

    Эзе невероятно хорош. Но, присутствует менталитет, характерный для темнокожих ребят. Бывает немного ленив.

    12.08.2025

    • Магуайр — о «Манчестер Юнайтед»: «Реальность такова, что мы не лучшая команда»

    В Англии отстранили арбитра Кута за оскорбление в адрес экс-тренера «Ливерпуля» Клоппа
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
    2
    		 Ман. Сити 11 7 1 3 23-8 22
    3
    		 Челси 11 6 2 3 21-11 20
    4
    		 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
    5
    		 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
    6
    		 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
    7
    		 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
    8
    		 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
    9
    		 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
    10
    		 Кр. Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
    11
    		 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
    12
    		 Брайтон 11 4 4 3 17-15 16
    13
    		 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
    14
    		 Ньюкасл 11 3 3 5 11-14 12
    15
    		 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
    16
    		 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
    17
    		 Вест Хэм 11 3 1 7 13-23 10
    18
    		 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
    19
    		 Нот. Форест 11 2 3 6 10-20 9
    20
    		 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7-25 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    22.11 15:30 Бернли – Челси - : -
    22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм - : -
    22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд - : -
    22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд - : -
    22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
    22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас - : -
    22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити - : -
    23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
    23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
    24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    Манчестер Сити

    		 14
    Игор Тиаго
    Игор Тиаго

    Брентфорд

    		 8
    Дэнни Уэлбек
    Дэнни Уэлбек

    Брайтон

    		 6
    П
    Джек Грилиш
    Джек Грилиш

    Эвертон

    		 4
    Мохаммед Кудус
    Мохаммед Кудус

    Тоттенхэм Хотспур

    		 4
    Квилиндси Хартман
    Квилиндси Хартман

    Бернли

    		 4
    И К Ж
    Тоте Гомеш
    Тоте Гомеш

    Вулверхэмптон

    		 8 1 2
    Рейнилдо Мандава
    Рейнилдо Мандава

    Сандерленд

    		 8 1 2
    Тревор Чалоба
    Тревор Чалоба

    Челси

    		 10 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости