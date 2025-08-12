«Тоттенхэм» рассчитывает опередить «Арсенал» в борьбе за Эзе

«Тоттенхэм» начал переговоры с «Кристал Пэлас» по трансферу полузащитника Эзе, сообщает The Guardian.

По информации источника, «шпоры» надеются опередить «Арсенал», которому для подписания 27-летнего футболиста необходимо продать ряд игроков атаки.

В контракте Эзе с «Кристал Пэлас» прописаны отступные на сумму 68 миллионов фунтов стерлингов, однако их действие прекратится уже 15 августа. При этом считается, что в случае ухода из «Кристал Пэлас» Эзе, скорее всего, предпочтет продолжить карьеру в «Арсенале».

27-летний Эзе выступает за «орлов» с 2020 года. В сезоне-2024/25 он провел за команду 43 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.