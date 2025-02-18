«Тоттенхэм» пытался подписать Хименеса, но форвард выбрал «Милан»

Форвард «Милана» Сантьяго Хименес мог зимой оказаться в «Тоттенхэме», сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб в конце трансферного окна делал предложение «Фейеноорду» по 23-летнему мексиканцу, однако форвард выбрал «Милан».

Хименес перешел в «Милан» 3 февраля. За итальянский клуб нападающий провел 4 матча, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.