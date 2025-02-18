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18 февраля 2025, 06:19

«Тоттенхэм» пытался подписать Хименеса, но форвард выбрал «Милан»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Милана» Сантьяго Хименес мог зимой оказаться в «Тоттенхэме», сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб в конце трансферного окна делал предложение «Фейеноорду» по 23-летнему мексиканцу, однако форвард выбрал «Милан».

Хименес перешел в «Милан» 3 февраля. За итальянский клуб нападающий провел 4 матча, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.

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ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Фейеноорд
Сантьяго Хименес
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2
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
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23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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