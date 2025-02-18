«Тоттенхэм» пытался подписать Хименеса, но форвард выбрал «Милан»
Форвард «Милана» Сантьяго Хименес мог зимой оказаться в «Тоттенхэме», сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, английский клуб в конце трансферного окна делал предложение «Фейеноорду» по 23-летнему мексиканцу, однако форвард выбрал «Милан».
Хименес перешел в «Милан» 3 февраля. За итальянский клуб нападающий провел 4 матча, в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
|0
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19
|Ипсвич
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
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|Ман. Сити – Борнмут
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