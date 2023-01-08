«Тоттенхэм» проявляет интерес к вратарю «Брентфорда»

«Тоттенхэм» заинтересован в подписании вратаря «Брентфорда» Давида Райя.

По данным The Telegraph, «шпоры» рассматривают 27-летнего голкипера в качестве долгосрочной замены Уго Льориса.

Сообщается, что команда Антонио Конте не будет подписывать испанского вратаря в январское трансферное окно, они рассматривают возможность его приобретения следующим летом.

Райя играет за «Брентфорд» с лета 2019 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 19 матчей, пропустил 29 голов и пять матчей отстоял на ноль. Вратарь всю свою взрослую карьеру проводит в Англии.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.