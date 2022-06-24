«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Ромы» Дзаньоло

«Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Николо Дзаньоло, сообщает Sky Sport.

По информации источника, спортивный директор лондонского клуба Фабио Паратичи контактировал со своим коллегой из «Ромы» Тиаго Пинто по поводу возможного трансфера 22-летнего итальянца.

Ранее сообщалось, что полузащитником также интересуются «Милан» и «Ювентус».

Отмечается, что римский клуб оценивает Дзаньоло в 50 миллионов евро и не может договориться с ним о продлении контракта, рассчитанного до 30 июня 2024 года.