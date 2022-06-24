«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Ромы» Дзаньоло
«Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Николо Дзаньоло, сообщает Sky Sport.
По информации источника, спортивный директор лондонского клуба Фабио Паратичи контактировал со своим коллегой из «Ромы» Тиаго Пинто по поводу возможного трансфера 22-летнего итальянца.
Ранее сообщалось, что полузащитником также интересуются «Милан» и «Ювентус».
Отмечается, что римский клуб оценивает Дзаньоло в 50 миллионов евро и не может договориться с ним о продлении контракта, рассчитанного до 30 июня 2024 года.
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15
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|0
|0
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16
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|0
|0
|0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
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|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
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Эвертон – Челси
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МЮ – Брайтон
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