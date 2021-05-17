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«Тоттенхэм» проявляет интерес к Флику

20:07
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По данным источника, в услугах специалиста заинтересован президент «шпор» Даниэль Леви. Среди других кандидатов — экс-тренер «Лейпцига» и «Шальке» Ральф Рангник и главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Флик ранее объявил, что покинет «Баварию» по окончании сезона. Немецкие СМИ сообщали, что он сменит Йоахима Лева в сборной Германии после Евро-2020.

«Тоттенхэм» по ходу сезона уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера. Исполняющим обязанности был назначен Райан Мейсон.

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