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9 декабря 2025, 02:52

«Тоттенхэм» проводит расследование по поводу употребления Биссума веселящего газа

Павел Лопатко

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк подтвердил, что в отношении полузащитника Ива Биссума проводится внутреннее расследование по поводу вдыхания веселящего газа.

«Это внутренний вопрос, который мы сейчас решаем. Когда разберемся с этим, у меня будет комментарий», — сказал датский тренер на пресс-конференции.

29-летний малиец был исключен из состава в августе 2025 года за неоднократные опоздания и до сих пор не играл за «Тоттенхэм» в сезоне-2025/26, пропуская матчи из-за травм. Сейчас он восстанавливается после операции на лодыжке.

Ранее издание The Sun опубликовало кадры, на которых, предположительно, Биссума вдыхает закись азота в ноябре 2025 года. Это вещество в 2023 году было признано в Великобритании наркотиком класса C. В 2024 году футболист уже приносил извинения за аналогичный инцидент.

Контракт Биссума с «Тоттенхэмом» действует до 30 июня 2026 года.

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ФК Тоттенхэм Хотспур
Томас Франк
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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