«Тоттенхэм» проводит расследование по поводу употребления Биссума веселящего газа
Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк подтвердил, что в отношении полузащитника Ива Биссума проводится внутреннее расследование по поводу вдыхания веселящего газа.
«Это внутренний вопрос, который мы сейчас решаем. Когда разберемся с этим, у меня будет комментарий», — сказал датский тренер на пресс-конференции.
29-летний малиец был исключен из состава в августе 2025 года за неоднократные опоздания и до сих пор не играл за «Тоттенхэм» в сезоне-2025/26, пропуская матчи из-за травм. Сейчас он восстанавливается после операции на лодыжке.
Ранее издание The Sun опубликовало кадры, на которых, предположительно, Биссума вдыхает закись азота в ноябре 2025 года. Это вещество в 2023 году было признано в Великобритании наркотиком класса C. В 2024 году футболист уже приносил извинения за аналогичный инцидент.
Контракт Биссума с «Тоттенхэмом» действует до 30 июня 2026 года.
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
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|Нот. Форест – Лидс
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|Ман. Сити – Борнмут
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|Ньюкасл – Ливерпуль
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