«Тоттенхэм» проводит расследование по поводу употребления Биссума веселящего газа

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк подтвердил, что в отношении полузащитника Ива Биссума проводится внутреннее расследование по поводу вдыхания веселящего газа.

«Это внутренний вопрос, который мы сейчас решаем. Когда разберемся с этим, у меня будет комментарий», — сказал датский тренер на пресс-конференции.

29-летний малиец был исключен из состава в августе 2025 года за неоднократные опоздания и до сих пор не играл за «Тоттенхэм» в сезоне-2025/26, пропуская матчи из-за травм. Сейчас он восстанавливается после операции на лодыжке.

Ранее издание The Sun опубликовало кадры, на которых, предположительно, Биссума вдыхает закись азота в ноябре 2025 года. Это вещество в 2023 году было признано в Великобритании наркотиком класса C. В 2024 году футболист уже приносил извинения за аналогичный инцидент.

Контракт Биссума с «Тоттенхэмом» действует до 30 июня 2026 года.