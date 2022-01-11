«Тоттенхэм» проведет переговоры с представителями Лингарда
17:43
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Представители лондонского клуба обсудят с агентами 29-летнего англичанина возможный переход в летнее трансферное окно, сообщает BBC.
Контракт хавбека с «Ман Юнайтед» действует до лета 2022 года. Игрок пока не планирует подписывать новое соглашение.
В текущем сезоне АПЛ Лингард провел 8 матчей, в которых забил 2 гола.
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю