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«Тоттенхэм» проведет переговоры с представителями Лингарда

17:43
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Представители лондонского клуба обсудят с агентами 29-летнего англичанина возможный переход в летнее трансферное окно, сообщает BBC.

Контракт хавбека с «Ман Юнайтед» действует до лета 2022 года. Игрок пока не планирует подписывать новое соглашение.

В текущем сезоне АПЛ Лингард провел 8 матчей, в которых забил 2 гола.

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Иван Шитик все материалы автора

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