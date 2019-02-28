"Тоттенхэм" проиграл "Челси". Отставание от "Ливерпуля" - уже 9 очков

"Тоттенхэм" уступил "Челси" в матче 28-го тура чемпионата Англии. В составе лондонцев счет открыл Педро, а второй мяч провел Киран Триппьер в свои ворота.

В воротах "Челси" играл 37-летний Вилли Кабальеро. Кепа Аррисабалага остался в запасе после конфликта с главным тренером Маурицио Сарри.

В финале Кубка английской лиги против "Манчестер Сити" у Аррисабалаги возник конфликт с Сарри. Голкипер на 119-й минуте при счете 0:0 получил повреждение. Сарри уже подготовил замену, но испанец отказался уходить с поля. Специалист был возмущен и даже хотел уйти в подтрибунное помещение. В результате "Челси" проиграл серию пенальти со счетом 3:4, Аррисабалага отразил один 11-метровый удар.

В турнирной таблице "Тоттенхэм" занимает третье место, отставая от лидера "Ливерпуля" уже на 9 очков. "Челси" идет на шестой строчке, дающей право участия в Лиге Европы. Его отставание от зоны Лиги чемпионов - 3 очка.

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Премьер-лига

28-й тур

"Челси" - "Тоттенхэм" - 2:0 (0:0)

Голы: Педро, 57 (1:0). Триппьер, 84 - в свои ворота (2:0).

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Алонсо, Жоржинью, Канте, Ковачич (Лофтус-Чик, 77), Педро, Игуаин (Жиру, 84), Азар (Виллиан, 60).

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Дэйвис, Уинкс, Эриксен, Сиссоко (Роуз, 85), Ламела (Льоренте, 70), Кейн, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 80).

Предупреждения: Давид Луиз, 90+4. Кейн, 90+4.

Судья: Марринер.

27 февраля. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".