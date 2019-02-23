"Тоттенхэм" проиграл "Бернли" в гостевом матче

"Тоттенхэм" уступил "Бернли" в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии (1:2). В составе "шпор" голом отметился форвард Харри Кейн, у "бордовых" отличились нападающие Крис Вуд и Эшли Барнс.

"Тоттенхэм" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 60 очков. "Бернли" с 30 баллами располагается на 13-й строчке.

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27-й тур

"Бернли" - "Тоттенхэм Хотспур" - 2:1 (0:0)

Голы: Вуд, 57 (1:0). Кейн, 65 (1:1). Барнс, 83 (2:1).

"Бернли": Хитон, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик (Брэйди, 80), Макнейл (Гвюдмундссон, 80), Вуд, Барнс.

"Тоттенхэм Хотспур": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Роуз, Орье, Фойт (Ламела, 76), Сиссоко, Эриксен, Уинкс (Льоренте, 62), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 88), Кейн.

Предупреждения: Льоренте, 64. Фойт, 69. Бардсли, 72. Ламела, 86.

Судья: Дин.

23 февраля. Бернли. Стадион "Turf Moor".

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