«Тоттенхэм» продвинулся в переговорах с «Вулверхэмптоном» по Траоре

«Тоттенхэм» продвинулся в переговорах с «Вулверхэмптоном» по трансферу полузащитника Адама Траоре. Стороны пока не достигли договоренности, но в лондонском клубе уверены, что сумеют договорится о сделке, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 25-летнего игрока претендует «Барселона».

Портал Transfermarkt оценивает испанца в 28 миллионов евро. В текущем сезоне Траоре сыграл 19 матчей в АПЛ и забил один гол.