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11 августа, 00:43

«Тоттенхэм» продлил контракт с защитником ван де Веном

Сергей Ярошенко

«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с защитником Микки ван де Веном.

Срок нового соглашения с 25-летним нидерландцем не разглашается.

Защитник перешел в «Тоттенхэм» из «Вольфсбурга» в августе 2023 года. За это время ван де Вен провел 96 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

В 2025 году ван де Вен в составе лондонского клуба стал победителем Лиги Европы.

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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
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14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
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16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
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