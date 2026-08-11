«Тоттенхэм» продлил контракт с защитником ван де Веном

«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с защитником Микки ван де Веном.

Срок нового соглашения с 25-летним нидерландцем не разглашается.

Защитник перешел в «Тоттенхэм» из «Вольфсбурга» в августе 2023 года. За это время ван де Вен провел 96 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

В 2025 году ван де Вен в составе лондонского клуба стал победителем Лиги Европы.