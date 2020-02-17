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«Тоттенхэм» продаст Эрика Дайера летом

16:48
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«Тоттенхэм» продаст полузащитника команды Эрика Дайера в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По информации источника, клуб и игрок не смогли договориться о продлении контракта. 26-летний Дайер хотел получить гарантию постоянной игровой практики в основном составе, при этом желая играть на позиции центрального защитника, отвергая вариант с выходом на поле в полузащите. «Тоттенхэм» оказался не готов удовлетворить требования англичанина и готов выслушать предложения клубов.

В сезоне-2019/20 Дайер провел 21 матч за «Тоттенхэм», на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 30 миллионов евро.

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