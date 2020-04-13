«Тоттенхэм» принял решение выплачивать сотрудникам зарплату в полном объеме, а не увольнять их

«Тоттенхэм» отменил свое решение использовать правительственную схему увольнения работников после критики со стороны своих фанатов и будет платить сотрудникам в полном объеме, сообщает Skysports.

Из-за пандемии коронавируса почти все соревнования отменены или приостановлены, в том числе и АПЛ, а большинство футбольных клубов рассматривают вопрос о снижении зарплаты как игрокам, так персоналу.