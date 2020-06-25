«Тоттенхэм» претендует на защитника сборной Южной Кореи

«Тоттенхэм» может приобрести защитника сборной Южной Кореи и «Бейцзин Гуоань» Ким Мин Джэ, сообщает Goal.com со ссылкой на Xinhuanet.

По информации источника, 23-летний игрок привлек внимание таких клубов, как «Лейпциг», «Порту» и «Лацио», однако «шпоры» считаются главным претендентом на футболиста. Сообщается, что причина тому — влияние форварда «Тоттенхэма» Сон Хын Мина, также выступающего за сборную Южной Кореи.

Сообщается, что «Бейцзин» рассчитывает отпустить Ким Мин Джэ за сумму около 15 миллионов евро.