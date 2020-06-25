Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Тоттенхэм» претендует на защитника сборной Южной Кореи

25 июня 2020, 10:26

«Тоттенхэм» может приобрести защитника сборной Южной Кореи и «Бейцзин Гуоань» Ким Мин Джэ, сообщает Goal.com со ссылкой на Xinhuanet.

По информации источника, 23-летний игрок привлек внимание таких клубов, как «Лейпциг», «Порту» и «Лацио», однако «шпоры» считаются главным претендентом на футболиста. Сообщается, что причина тому — влияние форварда «Тоттенхэма» Сон Хын Мина, также выступающего за сборную Южной Кореи.

Сообщается, что «Бейцзин» рассчитывает отпустить Ким Мин Джэ за сумму около 15 миллионов евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир