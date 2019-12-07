«Тоттенхэм» претендует на ван де Бека

«Тоттенхэм» намерен приобрести полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека. Лондонский клуб уже сделал предложение о покупке 22-летнего голландца, утверждает De Telegraaf.

Фаворитом в борьбе за хавбека считается «Реал». Мадридский клуб был готов купить полузащитнику еще прошедшим летом. Сейчас «Реал» намерен заплатить за ван де Бека 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 22 матча, в которых забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.

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