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«Тоттенхэм» представил выездную форму на новый сезон с уникальным дизайном

13:46
Сон Хын Мин. Фото Twitter
Сон Хын Мин. Фото Twitter
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«Тоттенхэм» показал комплект гостевой формы команды на сезон-2021/22.

Футболка «шпор» разрисована различными яркими цветами, форма получила название «Неповторимая».

В сезоне-2020/21 «Тоттенхэм» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Иван Торопцев все материалы автора

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