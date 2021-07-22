«Тоттенхэм» представил выездную форму на новый сезон с уникальным дизайном
13:46
«Тоттенхэм» показал комплект гостевой формы команды на сезон-2021/22.
Футболка «шпор» разрисована различными яркими цветами, форма получила название «Неповторимая».
Describe this kit in one word ?? pic.twitter.com/HJC4e0O0T8— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 22, 2021
? ??? ??? pic.twitter.com/DBCEeU7z8Y— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 22, 2021
В сезоне-2020/21 «Тоттенхэм» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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