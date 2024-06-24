«Тоттенхэм» представил комплект гостевой формы на сезон-2024/25

«Тоттенхэм» представил комплект гостевой формы на следующий сезон, сообщает пресс-служба команды.

Футболка комплекта выполнена в оттенках голубого цвета с дизайном из вертикальных полос с градиентом.

«Тоттенхэм» представил комплект гостевой формы на сезон-2024/25. Фото Сайт «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» представил комплект гостевой формы на сезон-2024/25. Фото Сайт «Тоттенхэма»

Воротник и логотипы клуба выполнены в темно-синем цвете. Манжеты сделаны в виде темно-синей, белой и желтой полос.

Сезон-2023/24 «Тоттенхэм» занял пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 66-е место.