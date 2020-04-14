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«Тоттенхэм» предоставил свой стадион медикам для борьбы с коронавирусом

09:22
Переоборудованный стадион &quot;Тоттенхэма&quot;. Фото Twitter "Тоттенхэма"
Переоборудованный стадион &quot;Тоттенхэма&quot;. Фото Twitter "Тоттенхэма"
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«Тоттенхэм» окажет помощь Национальной службе здравоохранения Великобритании в борьбе с коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении на сайте «шпор» говорится, что лондонский клуб выделил медикам свой стадион, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», и разрешил пользоваться его инфраструктурой. В офисах арены расположились мобильные лаборатории тестирования сотрудников службы здравоохранения и членов их семей на коронавирус.

Кроме того, сам стадион был переоборудован для размещения женских амбулаторных служб больницы Северного Мидлсекса, что позволило больнице принимать большее количество пациентов с подозрением на коронавирус.

По данным Worldometers на утро 14 апреля, в мире зарегистрирован 1 925 571 случай заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано 119 718 летальных исходов, всего выздоровело 452 178 человек.

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