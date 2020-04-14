«Тоттенхэм» предоставил свой стадион медикам для борьбы с коронавирусом

«Тоттенхэм» окажет помощь Национальной службе здравоохранения Великобритании в борьбе с коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении на сайте «шпор» говорится, что лондонский клуб выделил медикам свой стадион, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», и разрешил пользоваться его инфраструктурой. В офисах арены расположились мобильные лаборатории тестирования сотрудников службы здравоохранения и членов их семей на коронавирус.

Кроме того, сам стадион был переоборудован для размещения женских амбулаторных служб больницы Северного Мидлсекса, что позволило больнице принимать большее количество пациентов с подозрением на коронавирус.

Our focus now turns to supporting our NHS, with the stadium transformed this weekend to house @NorthMidNHS Women's Outpatient Services and COVID-19 testing. pic.twitter.com/I9LygBxd0S — Tottenham Hotspur (at ?) (@SpursOfficial) April 13, 2020

По данным Worldometers на утро 14 апреля, в мире зарегистрирован 1 925 571 случай заражения коронавирусом. За весь период зарегистрировано 119 718 летальных исходов, всего выздоровело 452 178 человек.