«Тоттенхэм» предложил контракт сыну Покеттино

«Тоттенхэм» предложил новый контракт Маурицио Покеттино, сыну бывшего главного тренера «шпор» Маурисио Покеттино, сообщает Sky Sports.

19-летний Покеттино-младший пришел в «Тоттенхэм» летом 2017 года из «Саутгемптона», который также прежде возглавлял его отец. В июле прошлого года нападающий подписал со «шпорами» контракт на один сезон. Сообщается, что руководство клуба удовлетворено выступлениями игрока за молодежную команду и хочет сохранить его, несмотря на то, что его отец уже покинул клуб.