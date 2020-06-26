Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Тоттенхэм» предложил контракт сыну Покеттино

15:35

«Тоттенхэм» предложил новый контракт Маурицио Покеттино, сыну бывшего главного тренера «шпор» Маурисио Покеттино, сообщает Sky Sports.

19-летний Покеттино-младший пришел в «Тоттенхэм» летом 2017 года из «Саутгемптона», который также прежде возглавлял его отец. В июле прошлого года нападающий подписал со «шпорами» контракт на один сезон. Сообщается, что руководство клуба удовлетворено выступлениями игрока за молодежную команду и хочет сохранить его, несмотря на то, что его отец уже покинул клуб.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир