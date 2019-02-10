"Тоттенхэм" повторил уникальное достижение "Портсмута" 90-летней давности

"Тоттенхэм" в матче с "Лестером" повторила уникальный рекорд Портсмута 90-летней давности.

Команда Маурисио Покеттино не играет вничью уже на протяжении 30 встреч подряд. "Тоттенхэм" стал вторым клубом в английской истории, отметившимся такой бескомпромиссностью. Первым был "Портсмут": 90 лет назад, в сезоне-1928/29 команда с юга Англии обходилась без ничьих на протяжении 38 матчей подряд.

"Тоттенхэм" в сегодняшней игре с "Лестером" одержал победу со счетом 3:1. Благодаря этому результату, "шоры" набрали 60 очков в 26 матчах. Они занимают третье место в турнирной таблице английской премьер-лиги.

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