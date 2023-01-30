«Тоттенхэм» договорился о покупке защитника «Спортинга» Порро за 45 миллионов евро

«Тоттенхэм» после долгих переговоров договорился о переходе крайнего защитника «Спортинга» Педро Порро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, «шпоры» заплатят за 23-летнего испанца 45 миллионов евро. Игрок завтра прилетит в Лондон для подписания личного контракта.

В этом сезоне на его счету 26 матчей, 3 гола и 11 результативных передач.

В 2019 году Порро был выкуплен «Манчестер Сити» у «Жироны». В «Спортинге» защитник выступает с лета 2022 года.