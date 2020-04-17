«Тоттенхэм» попросил Покеттино снизить выплаты по зарплате из-за коронавируса

«Тоттенхэм» обратился к бывшему главному тренеру Маурисио Покеттино с просьбой снизить выплату по зарплате, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, лондонцы ведут переговоры со всеми игроками и тренерским штабом, чтобы снизить выплаты по зарплате в связи со сложной финансовой ситуацией из-за коронавируса.

Покеттино был уволен из «Тоттенхэма» в ноябре 2019-го, но клуб должен специалисту 9,7 млн евро.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 193 554 человека. Зафиксировано 147 378 летальных исходов от инфекции, вылечились 555 533 человека. В Великобритании 103 093 заболевших и 13 729 погибших.