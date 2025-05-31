«Тоттенхэм» покинули Форстер, Уайтмен, Регилон и Вернер

«Тоттенхэм» объявил о том, что клуб покидают английские вратари Фрейзер Форстер и Элфи Уайтмен, испанский защитник Серхио Регилон и немецкий нападающий Тимо Вернер.

У первых трех футболистов истекли контракты с лондонской командой, а Вернер вернулся в «Лейпциг» после окончания срока аренды.

37-летний вратарь Форстер в сезоне-2024/25 в 13 матчах за «шпор» пропустил 25 голов, в двух сыграл на ноль. 26-летний голкипер Уайтмен на поле не выходил.

28-летний Регилон сыграл в шести матчах. 29-летний Вернер в 27 матчах забил один гол и отдал три результативные передачи.

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