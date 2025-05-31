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31 мая 2025, 14:44

«Тоттенхэм» покинули Форстер, Уайтмен, Регилон и Вернер

«Тоттенхэм» объявил о том, что клуб покидают английские вратари Фрейзер Форстер и Элфи Уайтмен, испанский защитник Серхио Регилон и немецкий нападающий Тимо Вернер.

У первых трех футболистов истекли контракты с лондонской командой, а Вернер вернулся в «Лейпциг» после окончания срока аренды.

37-летний вратарь Форстер в сезоне-2024/25 в 13 матчах за «шпор» пропустил 25 голов, в двух сыграл на ноль. 26-летний голкипер Уайтмен на поле не выходил.

28-летний Регилон сыграл в шести матчах. 29-летний Вернер в 27 матчах забил один гол и отдал три результативные передачи.

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Тимо Вернер
Фрейзер Форстер
ФК Тоттенхэм Хотспур
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
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