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«Тоттенхэм» пока не предлагал Фертонгену новый контракт

21:00
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Защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген может покинуть клуб свободным агентом предстоящим летом. 33-летний футболист хотел бы заключить новую сделку со «шпорами», однако клуб не готов предложить ему соглашение на два года и 70 тысяч фунтов стерлингов в неделю, сообщает ESPN.

Бельгийский защитник выступает за «Тоттенхэм» 2012 года. Его контракт завершается 30 июня.

В текущем сезоне защитник провел 26 матчей за лондонский клуб, отличившись двумя голами и одной голевой передачей.

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