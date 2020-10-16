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«Тоттенхэм» подписал защитника «Соунси» Родона

20:47
Джо Родон. Фото ФК «Тоттенхэм»
Джо Родон. Фото ФК «Тоттенхэм»
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Защитник «Суонси» Джо Родон подписал контракт с «Тоттенхэмом», сообщается на официальном сайте лондонцев.

Соглашение с 22-летним валлийцем рассчитано до 2025 года, игрок будет выступать под 14-м номером. Сообщалось, что сумма трансфера составит около 20 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Родон провел за «Суонси» 5 матчей, в которых команда пропустила 3 гола.

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