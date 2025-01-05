«Тоттенхэм» подписал контракт с вратарем Кински
Вратарь «Славии» Антонин Кински перешел в «Тоттенхэм».
Как сообщает пресс-служба английского клуба, 21-летний Кински подписал контракт до 2031 года и будет выступать под номером 31.
Футболист является сыном бывшего вратаря сборной Чехии и «Сатурна» Антонина Кински. В 2024 году Кински-младший дебютировал в чемпионате Чехии в матче со «Словацко» и в Лиге чемпионов в игре против «Юнион Сент-Жиллуаз».
В этом сезоне на счету 21-летнего чеха 18 пропущенных голов в 29 матчах за «Славию» во всех турнирах.
Источник: ФК «Тоттенхэм»
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|14
|3
|1
|45-17
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|
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|20
|11
|7
|2
|39-18
|40
|
3
|Нот. Форест
|19
|11
|4
|4
|26-19
|37
|
4
|Челси
|20
|10
|6
|4
|39-24
|36
|
5
|Ньюкасл
|20
|10
|5
|5
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|35
|
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|20
|10
|4
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|36-27
|34
|
7
|Борнмут
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|33
|
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|Астон Вилла
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|32
|
9
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|19
|7
|8
|4
|28-25
|29
|
10
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|
11
|Брентфорд
|20
|8
|3
|9
|38-35
|27
|
12
|Тоттенхэм
|20
|7
|3
|10
|42-30
|24
|
13
|Вест Хэм
|20
|6
|5
|9
|24-39
|23
|
14
|МЮ
|19
|6
|4
|9
|21-26
|22
|
15
|Кр. Пэлас
|20
|4
|9
|7
|21-28
|21
|
16
|Эвертон
|19
|3
|8
|8
|15-25
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|19
|4
|4
|11
|31-42
|16
|
18
|Ипсвич
|19
|3
|6
|10
|18-33
|15
|
19
|Лестер
|20
|3
|5
|12
|23-44
|14
|
20
|Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
Результаты / календарь
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38 тур
|4.01
|15:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|1 : 2
|4.01
|18:00
|
Астон Вилла – Лестер
|2 : 1
|4.01
|18:00
|
Борнмут – Эвертон
|1 : 0
|4.01
|18:00
|
Кр. Пэлас – Челси
|1 : 1
|4.01
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|4 : 1
|4.01
|18:00
|
Саутгемптон – Брентфорд
|0 : 5
|4.01
|20:30
|
Брайтон – Арсенал
|1 : 1
|5.01
|17:00
|
Фулхэм – Ипсвич
|- : -
|5.01
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
|6.01
|23:00
|
Вулверхэмптон – Нот. Форест
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|17
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|13
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|16
|1
|5
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