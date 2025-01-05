Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:30

«Тоттенхэм» подписал контракт с вратарем Кински

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Славии» Антонин Кински перешел в «Тоттенхэм».

Как сообщает пресс-служба английского клуба, 21-летний Кински подписал контракт до 2031 года и будет выступать под номером 31.

Футболист является сыном бывшего вратаря сборной Чехии и «Сатурна» Антонина Кински. В 2024 году Кински-младший дебютировал в чемпионате Чехии в матче со «Словацко» и в Лиге чемпионов в игре против «Юнион Сент-Жиллуаз».

В этом сезоне на счету 21-летнего чеха 18 пропущенных голов в 29 матчах за «Славию» во всех турнирах.

Источник: ФК «Тоттенхэм»
ФК Тоттенхэм Хотспур
Антонин Кински
Читайте также
Авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 в зоне СВО
В Китае сообщили о вспышке метапневмовируса человека
Сборная Украины снялась с «Тур де Ски»
Опубликован производственный календарь на 2025 год
Променял футбол на рыбалку. Как живет Олег Романцев после ухода из «Спартака»
СК возбудил уголовное дело по факту гибели корреспондента «Известий» в ДНР
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» может быть отменен из-за снегопада

«Ливерпуль» выступил с заявлением из-за возможного переноса матча с «МЮ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 18 14 3 1 45-17 45
2
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3
 Нот. Форест 19 11 4 4 26-19 37
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 19 7 8 4 28-25 29
10
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
11
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
14
 МЮ 19 6 4 9 21-26 22
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 19 4 4 11 31-42 16
18
 Ипсвич 19 3 6 10 18-33 15
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.01 15:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 1 : 2
4.01 18:00
Астон Вилла – Лестер
 2 : 1
4.01 18:00
Борнмут – Эвертон
 1 : 0
4.01 18:00
Кр. Пэлас – Челси
 1 : 1
4.01 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 4 : 1
4.01 18:00
Саутгемптон – Брентфорд
 0 : 5
4.01 20:30
Брайтон – Арсенал
 1 : 1
5.01 17:00
Фулхэм – Ипсвич
 - : -
5.01 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
6.01 23:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 18 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 16 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости