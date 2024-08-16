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Сегодня, 16:20

«Тоттенхэм» подписал Одобера из «Бернли»

Сергей Разин
корреспондент
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Вингер «Бернли» Вилсон Одобер подписал контракт с «Тоттенхэмом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним французом рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода в 29,3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Одобер провел 33 матча, в которых забил 4 голов и сделал 3 результативные передачи.

ФК Бернли
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Чемпионат Англии — 1-й тур: расписание и результаты матчей
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3
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 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
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 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
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14
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15
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16
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17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
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 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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Арсенал – Вулверхэмптон
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17.08 17:00
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 - : -
17.08 17:00
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