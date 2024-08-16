«Тоттенхэм» подписал Одобера из «Бернли»
Вингер «Бернли» Вилсон Одобер подписал контракт с «Тоттенхэмом», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 19-летним французом рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода в 29,3 миллиона евро.
В минувшем сезоне Одобер провел 33 матча, в которых забил 4 голов и сделал 3 результативные передачи.
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3
|Ливерпуль
|0
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|0
|0
|0-0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
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5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|0
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|0
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|0-0
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13
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
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|Саутгемптон
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
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