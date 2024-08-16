«Тоттенхэм» подписал Одобера из «Бернли»

Вингер «Бернли» Вилсон Одобер подписал контракт с «Тоттенхэмом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним французом рассчитано до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода в 29,3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Одобер провел 33 матча, в которых забил 4 голов и сделал 3 результативные передачи.