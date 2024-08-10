«Тоттенхэм» подписал форварда «Борнмута» Соланке

«Тоттенхэм» объявил о трансфере нападающего «Борнмута» Доминика Соланке. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 2030 года.

Ранее СМИ сообщали, что лондонский клуб заплатит клубу из Борнмута 65 миллионов фунтов за переход Соланке.

Соланке выступал за «Борнмут» с 2019 года. Всего англичанин сыграл за клуб 216 матчей, забил 77 голов и отдал 31 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне «Тоттенхэм» занял пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков за 38 матчей.