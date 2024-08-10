«Тоттенхэм» подписал форварда «Борнмута» Соланке
«Тоттенхэм» объявил о трансфере нападающего «Борнмута» Доминика Соланке. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до 2030 года.
Ранее СМИ сообщали, что лондонский клуб заплатит клубу из Борнмута 65 миллионов фунтов за переход Соланке.
Соланке выступал за «Борнмут» с 2019 года. Всего англичанин сыграл за клуб 216 матчей, забил 77 голов и отдал 31 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне «Тоттенхэм» занял пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков за 38 матчей.
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15
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|0
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16
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|0
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|0
|0-0
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17
|Нот. Форест
|0
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|0
|0
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18
|Лестер
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
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|17.08
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
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|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
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Челси – Ман. Сити
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|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
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