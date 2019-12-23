«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление Сона

«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление нападающего Сон Хын Мина, которое тот получил в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Челси» (0:2), сообщает Sky Sports.

На 60-й минуте встречи форвард «шпор» неудачно обработал мяч, столкнулся с защитником синих Антонио Рюдигером, задев игрока обороны ногой в грудь во время падения.

Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор после помощи ВАР показал Сону красную карточку. Для нападающего эта красная карточка вторая в текущем сезоне.

Ранее кореец был удален 3 ноября в матче 11-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:1) за фол на хавбеке «ирисок» Андре Гомеше, который получил перелом ноги.