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«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление Сон Хын Мина

4 ноября 2019, 23:15
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«Тоттенхэм» подал апелляцию на удаление нападающего Сон Хын Мина в матче 11-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (1:1), сообщает The Guardian.

На 79-й минуте встречи Сон подкатился под полузащитника «ирисок» Андре Гомеша, который налетел на защитника «шпор» Сержа Орье и получил очень тяжелую травму.

Изначально рефери Мартин Аткинсон достал из кармана желтую карточку, однако тяжесть травмы и подсказка ВАР убедили его изменить свое решение и удалить Сона с поля.

Если футбольная ассоциация Англии оставит удаление в силе, Сон Хын Мин будет дисквалифицирован на матчи премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед», «Вест Хэма» и «Борнмута».

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