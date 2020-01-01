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«Тоттенхэм» под руководством Моуринью проиграл «Саутгемптону» и упустил шанс обойти «МЮ»

20:12

«Тоттенхэм» уступил «Саутгемптону» в матче 21-го тура чемпионата Англии — 0:1. Команда Жозе Моуринью упустила шанс подняться на пятую строчку, обойдя «Манчестер Юнайтед».

Чемпионат Англии

Премьер-лига

21-й тур

«Саутгемптон» — «Тоттенхэм» — 1:0 (1:0)

Гол: Ингс, 17.

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Стивенс, Беднарек, Уорд-Проуз, Армстронг (Ромеу, 90), Хейбьерг, Редмонд, Ингс (Обафеми, 76), Дженепо (Лонг, 58).

«Тоттенхэм»: Гассанига, Фертонген, Алдервейрелд, Орье, Сиссоко, Эриксен, Алли, Сессеньон, Ндомбеле (Ло Сельсо, 25), Лукас Моура, Кейн (Ламела, 75).

Предупреждения: Ло Сельсо, 36. Дженепо, 53. Сиссоко, 61. Беднарек, 68. Орье, 70. Уорд-Проуз, 72. Эриксен, 90+2.

Судья: Дин.

1 января. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/

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