«Тоттенхэм» поборется с «Ньюкаслом» за Усмана Дембеле
«Тоттенхэм» интересуется нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, «шпоры» следят за 24-летним французом, чей контракт с каталонским клубом истекает в июне 2022 года. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ньюкасла».
В сезоне-2021/22 Дембеле принял участие в 3 матчах «Барселоны» и не отличился результативными действиями, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211204/1001721033/tottenham-tienta-dembele-oferton.html
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