«Тоттенхэм» поборется с «Эвертоном» за Бэйли

«Тоттенхэм» вступил в борьбу за нападающего «Байера» Леона Бэйли, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «шпоры» намерены усилиться 23-летним ямайцем, за которого клуб из Леверкузена хочет получить около 45 миллионов евро. Сообщается, что на футболиста также претендует «Эвертон».

В сезоне-2019/20 Бэйли провел за «Байер» 33 матча, на его счету 7 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 29,5 миллиона евро.