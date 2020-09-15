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«Тоттенхэм» поборется с «Эвертоном» за Бэйли

13:17
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«Тоттенхэм» вступил в борьбу за нападающего «Байера» Леона Бэйли, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «шпоры» намерены усилиться 23-летним ямайцем, за которого клуб из Леверкузена хочет получить около 45 миллионов евро. Сообщается, что на футболиста также претендует «Эвертон».

В сезоне-2019/20 Бэйли провел за «Байер» 33 матча, на его счету 7 голов и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 29,5 миллиона евро.

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